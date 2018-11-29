Batı Karadeniz'de dev dalgalar...Denizde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu

-DALGANIN MENDİREĞİ AŞMASI

-BALIKÇI TEKNELERİNİN LİMANA SIĞINMASI



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı. Karadeniz’de saatte 30 kilometre hızla esen poyraz fırtınası sonucu Akçakoca Sahilleri'nde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahillere dalgalar vururken, Akçakoca Balıkçı Barınağı’nda dalgakıranları aşan dalgalar iç bölgelere kadar girdi. Balıkçılar barınaktaki sandallarını kıyıya çekerek güvene aldı. Yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

