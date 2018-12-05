Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü - DÜZCE

Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü - DÜZCE

- Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile röportaj - Liman ve teknelerden detaylarBatı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Batı Karadeniz'de hamsinin devamında çinekop da balıkçıların yüzünü güldürdü. Ciddi miktarda çinekop avcılığı yapılıyor"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de hamsinin Doğu Karadeniz'e doğru kaymasının ardından balıkçıların yüzü çinekop bolluğu ile güldü.Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarına sahip Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde gece çinekop avcılığı için denize açılan balıkçılar, bol miktarda çinekopla limana döndü.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yerini çinekopun aldığını söyledi.

Çinekopun bu aralar bol miktarda çıktığını vurgulayan Karakaş, "Son bir hafta, 10 günden beri hamsi, Doğu Karadeniz'e doğru kaydı. Bunun akabinde de bölgemizde çinekop avcılığı yapılmakta. Burada çok ciddi miktarda çinekop avcılığı yapılıyor. Şu anda çinekop tekneleri geliyor ve kamyonlara yükleme yapılıyor." diye konuştu.
Mustafa Karakaş, çinekop bolluğunda balıkçıların önemli bir gelir elde ettiğini belirterek, "Batı Karadeniz'de hamsinin devamında çinekop da balıkçıların yüzünü güldürdü." dedi.
Çinekopun kilogramının 15 liradan satıldığını belirten Karakaş, çinekopun çok güzel bir balık olduğunu ve şu zamanlarda tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhabir Gesi 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı