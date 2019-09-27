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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Batı Afrika’nın en büyük camisi ibadete açıldı - DAKAR

Batı Afrika’nın en büyük camisi ibadete açıldı - DAKAR

- Cami ve avlusundaki kalabalıktan detaylar - Namaz kılınması - Cemaatten detaylar - Cami içini telefonla çekenlerden detaylarBatı Afrika’nın en büyük camisi ibadete açıldı - Kubbet - üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid - i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla dikkatleri çeken, 30 milyon avroya mal olan Massalikoul Jinaan Camisi’nin açılışına yüz binlerce kişi katıldıDAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar 'daki Massalikoul Jinaan Camisi, yüz binlerce kişinin katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı.Açılışa katılmak ve ilk cuma namazını kılmak isteyen yüz binlerce kişi erken saatlerden itibaren caminin bulunduğu bölgeye akın etti. Avluya sığmayan Senegalliler sokaklara taşarak caminin etrafını doldurdu.Açılışı Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Müridi tarikatının Şeyhi Mountakha Mbacke tarafından gerçekleştirilen ve 30 milyon avroya mal olan Massalikoul Jinaan Camisi, Müridilerin bağışlarıyla yapıldı. - İki cumhurbaşkanının 7 yıllık dargınlığı cumada son bulduCamideki ilk cuma namazına yabancı din ile devlet adamlarının yanı sıra ana muhalefet partisinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Abdullaye Wade de katıldı.
Wade ile Cumhurbaşkanı Sall, Şeyh Mbacke’nin ara buluculuğuyla 7 yıl aradan sonra ilk defa aynı ortamda bulundu ve el sıkıştı.Bu arada Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylesi tarihi bir günde Senegal'de İslamiyet için büyük bir kazanç ve sembol olan bir yapının ülkesine kazandırılmış olmasında Şeyh Bamba'nın büyük rolü var." ifadelerini kullandı.Adını Senegal'in ِönemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın 'cennete giden yol' anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde, devlet tarafından bağışlanan 6 hektarlık bir alana 7 yılda inşa edildi.Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer dِöşemeli avlusunda 20 bin olmak üzere toplam 30 bin kişi namaz kılabilecek.Cami, Kubbet - üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid - i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı İslamiyet Cuma Namazı Alabalık Muhalefet 

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