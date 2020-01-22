Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü... O anlar kamerada

Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü... O anlar kamerada

-Cep telefonunun patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü

( KOCAELİ )- Cep telefonunun bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında KOCAELİ

Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Cep Telefonu Trol 


- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında bir anda patlayan cep telefonu alev alev yandı. Telefonu tamir eden teknisyenin büyük panik yaşadığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu tamirinin yapıldığı bir iş yerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Karabıyık isimli teknisyenin iş yerine gelen bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi.

Cep telefonunu alan Karabıyık, kapağını açmaya çalışırken batarya bir anda patladı. Patlamanın etkisi ile büyük panik yaşayan Karabıyık, ayağa kalkerken, cep telefonu alevlere teslim oldu. Karabıyık, daha sonra cep telefonunu yere atarak ayağı ile alevleri söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasında Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen olayda Karabıyık’ın cep telefonunun kapağını açmaya çalışırken, bataryanın patladığı görülüyor. Karabıyık panikle ayağa kalkıyor ve alev alan telefona müdahale etmeye çalışıyor. Telefonu yere atan Karabıyık, ayağı ile vurarak alevleri söndürüyor. Daha sonra Karabıyık elleri ile saçlarını ve yüzünü kontrol ediyor. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı