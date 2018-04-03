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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı Haberi

Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı Haberi

arşiv

Bild Sahil Güvenlik Şili Öğrenciler Trol 

-tekneden görüntüler
-sahil güvenlik teknesinden görüntüler
-kurtarma çalışmaları
-öğrencilerin görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubu’ndan 71 öğrenci ölümden ifade işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı. Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 8 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Sahil güvenlikte battaniye ve gıda verilen öğrenciler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alındı. Dalış eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin bazılarının değerli eşyaları ve cep telefonlarının yaşanan olayda suya gömüldüğü için şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin bugün sabah saatlerinde ilçeden ayrıldığı ifade edildi. Hamam Koyu’nun mevkiinde demir alırken batan teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve 3 şüphelinin bulunduğu kaydedildi. (MY-MB-
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