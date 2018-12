Bataklığa saplanan at için seferberlik

-Ekipler

-Botla karşıya geçilmesi

-Kurtarma çalışmaları

-Atın kurtarılıp doğaya salınması

-Kılıç Köyü Muhtarı Reşit Yıldız ile röportaj

-Mehmet Yıldız ile röportaj

-Arama ve Kurtarma Teknisyeni Selahattin Çelebi ile röportaj

-Arama Kurtarma Teknisyeni Seyfettin Kahraman ile röportaj

-Genel ve detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Hasankeyf ilçesi Dicle Nehri’nde bataklığa saplanan at, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf’e bağlı Kılıç köyünden geçen Dicle Nehri kenarında işletmecilik yapan Mehmet Yıldız, bataklığa saplanmış atı fark etti. Yıldız’ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot ile nehrin karşısına geçerek, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından atı bulunduğu yerden kurtardı. Yabani olduğu öğrenilen at doğaya salındı. Köy Muhtarı Reşit Yıldız, atı kardeşinin fark ettiğini belirterek, “Biz de jandarma ekiplerini aradık. Jandarma ekipleri gelince, AFAD ve itfaiye ekiplerini aradı. 2-3 saat çalışmanın ardından atı kurtardılar. Atın sağlık durumu iyi. Bu zorlu ve başarılı çalışma için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Atı fark eden Mehmet Yıldız, akşam saatlerinde bölgeden at sürüsünün geçtiğini anlatarak, “Sabah iş yerime geldiğimde beyaz bir atın bataklığa saplandığını fark ettim. Jandarmayı aradıktan sonra hemen olay yerine geldiler ve diğer ekiplere haber verdiler” diye konuştu.

Arama ve Kurtarma Teknisyeni Selahattin Çelebi ise, “Su kenarında bir atın çamura saplandığını ve 2 gün boyunca çamurda kaldığı ihbarı üzerine geldik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda hayvana zarar vermeden sağlıklı bir şekilde çıkararak doğaya saldık” ifadelerinde bulundu. (SÖ-MP-Y)