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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bataklığa düşen çiftçinin düvesini AFAD ekipleri kurtardı Haberi

Bataklığa düşen çiftçinin düvesini AFAD ekipleri kurtardı Haberi

Olay yerinden görüntü

Kanald Büyükbaş Hayvanlar Bild Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-AFAD kurtarma çalışması
-Düvenin kurtarılması
-Detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otlandığı sırada içerisinde su bulunan atıl kanala düşen düve, Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını boş arazide otlatan Mehmet Kaya, arazide bulunan içerisi su dolu atıl kanalın yanından geçerken bir düvesi kanala düştü. Düveyi kanaldan çıkarmak için uğraşan Mehmet Kaya, hayvanı çıkaramayınca durumu AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri düveyi önce batmaması için iple bağladı. Ardından kanala inen bir AFAD görevlisi düveyi itme ve çekme sureti ile bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan düve sahibine teslim edildi. (YC-AH-
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