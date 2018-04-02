Bastonla geldiği kursta okur yazar oldu - TEKİRDAĞ İzle
- Okuma yazma kursundan genel detay görüntü - Zehra Bulak'ın yazdığı yazıları okuması - Zehra Bulak ile röportaj - Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın ile röportajBastonla geldiği kursta okur yazar olduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da çocukluğunda köylerinde okul olmadığı için okuyamayan 75 yaşındaki Zehra Bulak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında bastonuyla geldiği kursta okuma ve yazma hayalini gerçekleştirdi.Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan Bulak, ilerleyen yaşının getirdiği sağlık sorunlarına rağmen her gün bastonuyla gelmek zorunda kaldığı kursu hiç aksatmıyor.Okuma yazmayı öğrenip günlük hayatında okuma yazma bilmemesinden kaynaklanan zorlukları aşmak isteyen Bulak, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. - Okuyup yazmak çocukluk hayaliBulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında yarım kalan okuma hayalini geç olsa da gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatının kolaylaştığını ifade eden Bulak, "Eskiden hiç okula gidemedim. Bizim zamanımızda köyümüzde okul yoktu. Annem biliyordu okuma yazmayı ama bizim zamanımızda köyde okul yoktu gidemedik. Onun için okuyamadık. Ben okuyamadım ama 5 tane çocuğumu okuttum. Biz zaman bulup okuma yazma öğrenemedik. Okuma yazma seferberliği ile biz de yıllar sonra okuma yazmayı öğrendik." diye konuştu. Bulak, çocukluğundan beri içinde ukde kalan okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:"Ancak şimdi başladık öğrendik okuma yazmayı. Cumhurbaşkanının okuma yazma seferberliği ilan ettiğini televizyondan duyduk. Biz de okumayı, yazmayı öğrenmek için hemen gelip kayıt yaptırdık. Sadece otobüslerde gideceğimiz yerin numarasını biliyorduk ama okuyamıyorduk. Okuma yazma çok eğlenceli çok güzel bir şey. 2 haftada okuma yazmayı öğrendik. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin burada okuma yazmayı öğrensin."İnsanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğini belirten Bulak, okuma yazma seferberliği başlatılmasından dolayı çok sayıda insanın hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi. - "Yaşlı insanlarımızın alakası çok güzel"Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın ise, Tekirdağ 'da her yaş kesiminden vatandaşın kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.70 yaş ve üzeri teyzelerin kurslara severek ve heyecanla gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:"Okuma yazma kursları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurslarımıza genç, orta yaşlı ve yaşlı insanlarımızın alakası çok güzel. Özellikle 70 yaşında, 80 yaşında teyzelerimizin kursa olan ilgisi bizi memnun ediyor. Kurslara her gün aksatmadan geliyorlar. Teyzelerimiz okuma yazma bilmeyen herkese azimleriyle örnek oluyor. Bazı vatandaşlarımız, 'kursa giderim komşular ne söyler?' diye düşünüyor. Böyle düşünmesinler ve kurslara gelsinler. Kurslarımız bitip sertifikalarımızı verdikten sonra yeni kurslara tekrar başlayacağız."