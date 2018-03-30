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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi İzle

Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi İzle

Oğlaktan detay

Bild Keçi 

-Çobanın oğlağın durumunu anlatması
-Çoban ile röportaj

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay'ın Hassa ilçesinde başsız oğlak dünyaya geldi. Hassa ilçesinde bulunan Bintaş Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil Ergüneş'e ait sürüde yer alan bir keçi dün akşam saatlerinde doğum yaptı. Yavru oğlağı kucağına alan Ergüneş, oğlağın başının olmadığını fark etti. Ergüneş, arka ayaklarında da sakatlık olan oğlağı gördüğünde korkuya kapıldığını belirterek, “Doğduğu sıralar iyiydi, yaşıyordu. Başı yoktu ama kulakları vardı. 10-15 dakika sonra öldü. Çok korktum” ifadelerini kullandı.
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