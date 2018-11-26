Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başsavcılıktan Yalova’daki ‘Cemal Kaşıkçı’ aramasına açıklama:' Mohammed Ahmet Alfozan isimli kişinin, cesedin parçalanmasına ve saklanmasına yardım ettiğinin değerlendiriliyor'

Başsavcılıktan Yalova’daki ‘Cemal Kaşıkçı’ aramasına açıklama:' Mohammed Ahmet Alfozan isimli kişinin, cesedin parçalanmasına ve saklanmasına yardım ettiğinin değerlendiriliyor'

Belge

( İSTANBUL ) Başsavcılıktan Yalova’daki ‘Cemal Kaşıkçı’ aramasına açıklama:" Mohammed Ahmet Alfozan isimli kişinin, cesedin parçalanmasına ve saklanmasına yardım ettiğinin değerlendiriliyor" İSTANBUL

Yazılı Açıklama Avcılık 


- İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Mohammed Ahmet Alfozan" isimli bir kişinin, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanmasına ve saklanmasına yardım ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova’da yapılan aramalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Yalova’da ikamet eden “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla Kaşıkçı’yı öldüren infaz ekibinde yer alan Mansour Otham’ın görüştüğü belirlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Otham, M. Abahussaın’ın olaydan bir gün önce 1 Ekim tarihinde Yalova Samanlı Köyü adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedenin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine, saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.” Açıklamada Yalova’daki aramanın bu kapsamda mahkemece alınan karar kapsamında yapıldığı duyuruldu.
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı