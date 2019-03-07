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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başsavcılıktan Berna Laçin’in beraatine itiraz

Başsavcılıktan Berna Laçin’in beraatine itiraz

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hapis İstemi Basın Açıklaması İfade Özgürlüğü Avcılık 


- Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyuncu Berna Laçin hakkında, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı yargılandığı davada verilen beraat kararına itiraz etti. Oyuncu Berna Laçin’in, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı yargılandığı davada verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten Başsavcılık, kararın kaldırılması talebiyle istinafa başvurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, Berna Laçin’in Twitter hesabından 3 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00 civarında “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Berna Laçin hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığı anlatılırken, Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 19 Şubat tarihli son duruşmasında, “sanığın eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı” gerekçe gösterilerek beraat kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılık, beraat kararını İstinaf etti Açıklamada, “Müslümanlar için kutsal değeri bulunan Medine şehrinin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair sanık tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı, sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu, hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Ne Olmuştu? Oyuncu Berna Laçin hakkında twitter hesabından yaptığı paylaşımından dolayı “halkın dini değerlerini alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Berna Laçin hakkında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.
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