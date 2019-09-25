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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başsavcı Yurdagül: 'Terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz'

Başsavcı Yurdagül: 'Terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz'

Başsavcının açıklaması

( ADANA - TEMİZ GÖRÜNTÜ) Başsavcı Yurdagül: "Terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz"-"Olayda şehidimiz yok" ADANA

Polis Terör Saldırısı Saldırı Basın Mensupları 


- Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 1 polis 5 kişinin yaralandığı saldırıyı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Başsavcı Yurdagül, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yardagül, "Özel Harekat Polislerini taşıyan servisi aracının geçişi sırasında bomba patlatıldı. Patlama sonucu 4 vatandaş 1 polis yaralandı. Olayda şehidimiz yok. Yaralılardan bazıları tedavi edilip taburcu edildi. Diğer yaralıların durumu hafif. Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör savcılarımız ve polislerimiz olay yerindeler. geniş çaplı inceleme başlattık" dedi.

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