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( BASRA ) - Basra'da protestoculara ateş açıldı, onlarca kişi yaralandı BASRA



- Irak’ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle protesto gösterisi yapan vatandaşlara güvenlik güçleri tarafından ateş açılması sonucu, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin Basra Valilik binası önünde toplanan binlerce göstericiyi dağıtmak için ateş açtığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, yaklaşık iki aydır Irak'ın güney kentlerinde hayat şartlarının iyileştirilmesi, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, işsizlik sorununa çare bulunması için Irak halkı tarafından protestolar düzenleniyor.

