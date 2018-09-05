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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü - Basra’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

- Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü - Basra’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

valilik binası yangını

Protesto Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Yazılı Açıklama Sokağa Çıkma Yasağı 

-protestolar

( ERBİL ) - Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü- Basra’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ERBİL

- Irak’ın güneyindeki Basra kentinde valilik binasının protestocular tarafından ateşe verilmesi ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti. Irak’ın güneyindeki Basra kentinde dün bir göstericinin daha ölmesi ardından arından kentte gerginlik artıyor. Protestocuların Basra valilik binasını kuşatma altına alıp ateşe vermesinin ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Saad Maan tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, göstericilerin valilik binasını kuşatma altına aldığı ve binanın üs katında bir yangın çıktığı onaylandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten sözcü, protestocuları kamu mallarına zarar vermemeye çağırırken güvenlik güçlerini de ateş açmamaya davet etti. Öte yandan Basra İl Meclisi Üyesi Faris Şeddat kentte yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Gösterilerin şiddette dönüşmesi ardından iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğunu aktaran Şeddat, önümüzdeki saatlerde kentte yeniden istikrarın sağlanacağını söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylarda 8 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Resmi makamlardan ise konu hakkında bir açıklama gelmedi. Dün bir göstericini güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı veren Başbakan Haydar el- İbadi ise yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Irak’ın güneyindeki Basra’dan başlayan ve kısa bir süre sonra güneydeki tüm kentlere yayılarak başkent Bağdat’ta kadar ulaşan, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre 700’de fazla gösterici yaralandı ve 10’dan fazla kişi de hayatını kaybetti.
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