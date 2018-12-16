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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Basra’da Olaylı Protesto

- Basra’da Olaylı Protesto

protesto detaylar

( ERBİL ) - Basra’da olaylı protesto ERBİL

Biber Gazı Çatışma Güvenlik Güçleri İnsan Hakları İçme Suyu 


- Irak’ın güneyindeki Basra kentinde geçtiğimiz yaz aylarında başlayan işsizlik, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk için düzenlenen protesto gösterileri yeniden başladı.
Irak’ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk için yeniden protesto gösterileri başladı.
Dünkü olaylı gösterilerin ardından bu akşam İl Meclisi binası önünde toplanan protestocular daha sonra İl Meclis Başkanı Esat Keytan’ın evine doğru yürüdü. İl Meclisi Bakanının evini sıkı koruma altına alan güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için havaya ateş açarak biber gazı kullanmasının ardından iki taraf arasında çatışma yaşandı. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu hizmetlerindeki aksaklık ve yolsuzluk nedeniyle kentte düzenlenen protesto gösterilerinde 30'a yakın kişi hayatını kaybederken 700'e yakın kişi yaralanmıştı. İnsan hakları örgütleri ise yetersiz hizmet sonucu kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiğini açıklamıştı.
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