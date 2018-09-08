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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Basra’da Haşdi Şabi karargahı ateşe verildi

- Basra’da Haşdi Şabi karargahı ateşe verildi

protetsodan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Hastane Protesto Yolsuzluk İçme Suyu Saldırı 


- Irak’ın Basra kentinde gösterilerine devam eden protestocular, Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait karargâhı basarak ateşe verdi. Irak’ın Basra kentinde İran Başkonsolosluğunu ateşe veren göstericiler, Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait karargahı da basarak tahrip ettikten sonra ateşe verdi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Haşdi Şabi, karargahın bir grup maskeli kişiler tarafından basıldığını ve binadaki bütün eşyaları tahrip edildiğini, daha sonra ise göstericilerin binayı ateşe verdiğini bildirdi. Haşdi Şabi güçlerinin Basra’daki olaylara taraf olmama ve göstericilere karşı güç kullanmama talimatı verildiğinin belirtildiği açıklamada, binayı basan maskeli kimliği belirsiz kişilerin binayı tahrip ettikten sonra ateşe verdiği aktarıldı. Açıklamada saldırı esnasında yaralanan ve Cafer el-Tayyar Hastanesine kaldırılan Haşdi Şabi üyelerinin hastanede de saldırıya uğradığı iddia edildi. Protestocuların hastaneyi de bastığı iddia edilen açıklamada, “Düne kadar Irak’ın düşmanlarına karşı güçlü bir kale olan Haşdi Şabi yaralılarının ve hastane ekiplerinin akıbeti hala meçhuldür” ifadelerine yer verildi.
İki aydır içme suyunun ve elektriğin bulunmaması yanı sıra yolsuzluklara karşı düzenlenen gösterilere sahne olan Basra kentinde son bir hafta içersinde 10’dan fazla kişi hayatını kaybetti 100’e yakın kişi de yaralandı.
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