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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Basra’da Güvenlik Güçlerinden Göstericilere Sert Müdahale

- Basra’da Güvenlik Güçlerinden Göstericilere Sert Müdahale

sosyal medya görüntüleri

Biber Gazı Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Yolsuzluk 

-gösteriden görüntü
-güvenlik kamerası görüntüsü

( ERBİL ) - Basra’da güvenlik güçlerinden göstericilere sert müdahale ERBİL

- Irak’ın Basra kentinde iki aydır devam eden gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara gerçek mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Irak’ın Basra kentinde yaklaşık 2 ay önce başlayan işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği protesto gösterileri son iki gün içersinde şiddetlendi. Son 2 gün içersinde 6 göstericinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmesi Basralıları yine sokağa döktü. Binlerce gösterici dün ateşe verilen valilik binası önünde toplandı. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin uyarıları ve birçok siyasi tarafların itirazlarına rağmen güvenlik güçleri, taş atan göstericileri dağıtmak için yine gerçek mermiyle biber gazı kullandı. Göstericilerin maruz kaldığı şiddet bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kentte bir dükkana giren göstericilerin güvenlik güçleri tarafından dövülmesi işyerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan, Basra’da iki gündür devam eden şiddet olaylarını kınamak ve gösterilere destek vermek amacıyla Misan kentinde de bir gösteri düzenlendi.
Ellerinde şiddete karşı pankartlar taşıyan göstericiler, güvenlik güçlerinin kullandığı şiddeti kınadı. Basra’da olayların büyümesi üzerine seçimlerin galibi Şii lider Mukteda el-Sadr’ın grubu Basra Operasyonlar Komutanını görevden alınmasını istedi.
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