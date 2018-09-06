Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Basra Belediye Binası Da Ateşe Verildi

- Basra Belediye Binası Da Ateşe Verildi

sosyal medya görüntüsü

( ERBİL ) - Basra Belediye binası da ateşe verildi ERBİL

Sosyal Medya Protesto Güvenlik Güçleri Yolsuzluk İçme Suyu 


- Irak’ın güneyindeki Basra kentinde tansiyon yükseliyor. Valilik binasını ateşe veren protestocular, bu akşam da belediye binasını ateşe verdi. Basra’da önceki gün bir göstericinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ardından başlayan gerginlik tırmanmaya başladı.
Dün gece Barsa Valilik binasını ateşe veren göstericiler bu akşam belediye binasını yaktı. Göstericiler ele geçirdikleri vinçle, valilik ve belediye binası çevresindeki beton barikatları kaldırmaya başlarken, yangın söndürmek için gelen itfaiye ekipleri olay yerine yaklaşamadığı bildirildi.
Yaklaşık 2 aydır, elektrik kesintileri, sağlıklı içme suyunun bulunamaması, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklıları protesto eden göstericilerin kenti İmar kentine bağlayan anayolu da kapattığı öğrenildi. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 2 gün içersinde gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı