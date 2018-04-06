'Basra Başkonsolosluğumuzu çok yakında yeniden açacağız' - BAĞDAT İzle
"Basra Başkonsolosluğumuzu çok yakında yeniden açacağız" - BAĞDAT - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportajBAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Irak'ta sadece belli bir kesime değil, tüm toplum katmanlarına eşit yaklaşımı çerçevesinde güney bölgelere açılımın süreceğini belirterek, bir süre önce olumsuz güvenlik şartlarından dolayı kapanan Basra Başkonsolosluğunun yeniden açılacağı bilgisini verdi.Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Irak'ın sadece belli bir bölgesine sıkıştırılamayacak büyük ve geniş bir ülke. İmkânları da geniş, kalbi ve gönlü de geniş bir ülke." dedi. Türkiye'nin "Irak'ın güneyine açılan kapı olduğunu" vurgulayan Yıldız, Babil, Necef, Kerbela ve Basra gibi güney kentlerine yaptıkları ziyaretler ve götürdükleri insani yardımlara işaret ederek, "Bunlar, ne siyasi ne ekonomik ne de enerji boyutu olan ziyaretlerdir. Burada insanlarla birlikteyiz." ifadelerini kullandı. - "Türkiye daha güneye, Basra'ya kadar gidecek""Türkiye'nin sadece belli bir etnisite ya da gruba eğilmek gibi bir kaygısı yok." diyen Yıldız, dün Şii Arapların çoğunlukta yaşadığı Babil'e yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.Yıldız, "Ziyaret ettiğimiz ve eğildiğimiz grup (Şiiler), gönlümüzü ferahlatan, gönlümüzü tazeleyen bir grup. Güneye gittiğimizde insanların morallerinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü daha az yıpranmışlar ve DEAŞ işgalinden de daha az etkilenmişler. Buralara yönelik umut doluyuz." dedi.