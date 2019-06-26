Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başörtülü kadına nefret kustu! Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi

Başörtülü kadına nefret kustu! Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Başörtülü kadına nefret kustu. Metroda çekilen bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yanında oturan başörtülü kadına ' Kara Fatma ' diyen kadının bu çirkin saldırısı ve ardından kendisini savunmak için sarf ettiği sözler şaşkına çevirdi. Metroda bulunan bir kişi tarafından tepki gören kadın adeta ne yapacağını şaşırarak, ' Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim ' yanıtını veriyor. Özgürlüğü kendisine göre yorumlayan kadına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Başörtülü 

İlgili Foto Galeriler
Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda BuluştuDevlet Erkanı Ata'nın Huzurunda Buluştu
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaralarıYurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaraları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da
Türkiyeden Kanlı Ay Tutulması ManzaralarıTürkiyeden Kanlı Ay Tutulması Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı