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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başmüdürün geleneksel kar banyosu...Üzerindekileri çıkartan PTT Başmüdürü Şinasi Duman kendini karların üzerine bıraktı İzle

Başmüdürün geleneksel kar banyosu...Üzerindekileri çıkartan PTT Başmüdürü Şinasi Duman kendini karların üzerine bıraktı İzle

Yürüyüşten detaylar

Alışkanlık Irak 

-Şinasi Duman'ın kar banyosu
-Açıklama yapması

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen Çambaşı Yaylası doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Ordu Dağcılık Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Çambaşı Yaylası 15 kilometrelik kış yürüyüşüne katılan Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, yine kar banyosu yaptı. Yürüyüş sırasında Turnalık mevkisinde bir çeşme başında mola verildiği sırada bir anda üzerindekileri çıkartan PTT Başmüdürü Şinasi Duman, kendini karların üzerine bıraktı. Karla banyo yapan, yüzüne, gözüne ve vücuduna süren Şinasi Duman, her yıl kar banyosu yaptığını söyledi.

Duman, "Bu yıl Dağcılık Kulübümüzün Kaleboynu-Ablakkayası dağ yürüyüşünden sonra geleneksel hale getirdiğimiz kar banyosunu yapmış bulunuyoruz. Yeterli kar yok ama idare etti. Bu bende alışkanlık yaptı. Üşüme hissetmiyorum. Bunu yapınca kendimi daha dinç, daha güçlü ve dinamik hissediyorum” dedi.

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