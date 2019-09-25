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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Basmane Garı kendi elektriğini üretmeye başladı İzle

Basmane Garı kendi elektriğini üretmeye başladı İzle

-Gardaki güneş panellerinden görüntüler

Mülkiye Enerji Santrali Güneş Işığı Bulduk 

--Gardan genel ve detay görüntüler
--Vatandaşlardan röportaj

( İZMİR - ÖZEL) İZMİR

- Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin uygulandığı İzmir'deki Basmane Tren Garı, kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hayata geçirdiği GES projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı’nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek 70,2 kw’lık güneş enerji santrali kuruldu. Bu sistemle beraber aylık 12 bin liralık kazanç sağlanarak garın toplam elektrik gideri karşılanıyor. Vatandaşlar sistemin yaygınlaştırılmasını istiyor Vatandaşlar da sistemi faydalı bulduklarını belirterek, Türkiye’nin güneş ışığı açısından zengin olduğunu ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını beklediklerini söyledi.

Selçuk ve Balıkesir’de GES projesi TCDD, daha önce de İzmir’in Selçuklu ilçesinde kendi mülkiyetinde bulunan bir alana kurduğu güneş enerji santralini 11 Nisan tarihinde hizmete açtı. Ayrıca Balıkesir’de de kurulumu devam eden güneş enerji santralinde tamamlanma aşamasına gelindi.
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