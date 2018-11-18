‘Başkomiserim’ deyip FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira dolandırdılar

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



( ISPARTA )- FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin liralık altın dolandırıcılığının kuryesi tutuklandı ISPARTA



- Isparta’da aradıkları yaşlı şahsa kendilerini ‘Başkomiser İskender’ adıyla tanıtıp, FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira değerinde altın dolandırıcılığı olayına kuryelik yapan şüpheli Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kurye, sevk edildiği adliye makamlarca tutuklandı. İhlas Haber Ajansı



muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay 7 Kasım Çarşamba günü Isparta’da yaşandı. “Başkomiser İskender’im” deyip, FETÖ/PDY - PKK bahanesiyle 70 bin lira dolandırdılar. Kendilerini Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ‘Başkomiser İsker’ adıyla tanıtan ve aradıkları A.N.Ç.’ye, hesaplarından FETÖ/PDY ve PKK isimli terör örgütlerine para aktarıldığının tespit edildiği yalanını uyduran dolandırıcılar, durumun düzeltileceğini öne sürerek mağduru kandırdı. A.N.Ç.’nin kendilerine 70 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası vermesiyle durumun düzeltileceğine inandıran sahtekarlar, İbrahim Halil Ö.’yü de kurye olarak kullandı. Kullanılan kurye, A.N.Ç.’nin Anadolu Mahallesi’ndeki ikametine giderek 70 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını teslim alarak, dolandırıcılık merkezine götürdü. Isparta Emniyeti yakaladı Olayın ardından harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık kuryesi İbrahim Halil Ö.’yü kıskıvrak yakaladılar. Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık kuryesi zanlısı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

