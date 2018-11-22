Baskın yapılan soğan stokçusu için ceza komisyona havale edildi Haberi

-deponun mühürlenmesi detayı

-depoya zabıta ekiplerinin girişi

-depoda soğanlardan detay

-depoda soğan paketlemede kullanılan detaylar

-depoda zabıta ekipleri ile detay

-Soğanların kamyona taşınması

-Mardin Artuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın açıklaması

-soğanlardan taşınma detay



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında bir stokçuda bulunan 100 ton soğan için işlemler yapıldıktan sonra cezanın belirlenmesi için stokçu ile ilgili kararın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyona havale edildiği belirtildi. Soğan fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın himayesinde, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatlarıyla ilçedeki depo ve iş yerlerine gece baskın ve denetimler gerçekleştirmiş ve bir stokçuda 100 ton soğan bulunarak el konulmuştu. Deposu mühürlenerek soğanlarına el konulan stokçuya gerekli cezanın verilmesi için konu Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına havale edildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı da stokçuya verilecek cezanın belirlenmesi için komisyon toplama kararı aldı. Belediye encümenlerinin de içinde bulunduğu komisyonun toplanarak, stokçu için verilecek kararı belirleyeceği bildirildi.



