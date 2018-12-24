Basketbolcu Zahra yaşamını yitirdi - EDİRNE

- Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra yaşamını yitirdi - Cenaze töreninden detaylar - Edirne Belediyesi Edirne spor Kulübü Başkanı Savaş Üner'in açıklamasıBasketbolcu Zahra yaşamını yitirdi - Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için alınan kan örneği İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiEDİRNE (AA) - Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra yaşamını yitirdi.Sporcu Zahra (24) arkadaşının evinde rahatsızlanması sonucu arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan sporcu Zahra müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Zahra'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla alınan kan örneği İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Genç basketbolcu için ikindi vakti Hacılarezanı Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazeye Zahra'nın ailesi, yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa iriş, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, siyasi parti il başkanları, Edirne Belediyesi Edirne spor Kulübü Başkanı Savaş Üner, takım yönetici ve oyuncuları katıldı. Sporcunun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Zahra, Trakya Üniversitesi Meriç ve Edirne Belediyesi Edirne spor kulüplerinde forma giymişti.