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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentteki trafik kazasında yaya ağır yaralandı - ANKARA

Başkentteki trafik kazasında yaya ağır yaralandı - ANKARA

- Ambulans - Kaza yapan araçlarBaşkentteki trafik kazasında yaya ağır yaralandı - Başkentte bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı - Yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya karışan ve yaralanan iki sürücü de tedavi altına alındıANKARA (AA) - Keçiören ilçesindeki kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.Alınan bilgiye göre, Etlik Caddesi ile Süleymaniye Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, Ü. V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı otomobil, kavşakta M. A'nın kullandığı 34 JG 5827 plakalı araç ile çarpıştı.Çapışmanın etkisiyle savrulan 06 VUS 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki R. B'ye çarptı.Kazada, çarpışan araçtaki sürücüler ile yaya yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilin çarptığı yaya R.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Yaya Geçidi 

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