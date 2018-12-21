Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentteki evsizler otele yerleştirildi - ANKARA

Başkentteki evsizler otele yerleştirildi - ANKARA

- Başkentteki evsizler otele yerleştirildi - Evsizlerin getirilmesi - Evsizlerin yemek yemesi - Evsizlerle röportajBaşkentteki evsizler otele yerleştirildi - AŞTİ'de kalan kimsesiz ve evsizler, Ankara Valiliğinin talimatıyla soğuk ve yağışlı havadan korunmaları için otele gönderildiANKARA (AA) - Ankara 'da soğuk havadan korunmak için Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) kalan kimsesiz ve evsiz 46 kişi otele yerleştirildi. Ankara Valiliğinin talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve AŞTİ güvenlik personeli, otobüs terminalinde yaşayan kimsesiz ve evsizlerle bir araya geldi.Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından görevlilerin de katıldığı uygulamada 46 kişi, servis araçlarıyla Ulus bölgesinde otele gönderildi.Soğuk ve yağışlı havadan korunmak için AŞTİ'ye sığınan ve bekleme salonundaki bankları kendilerine mekan edinen kimsesiz ve evsizler, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.Evsiz ve kimsesizler, otelde üç öğün yemek yiyerek banyo ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Otobüs Terminali Yağışlı Hava Gesi Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı