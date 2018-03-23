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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentteki cinayet - 4 zanlı tutuklandı - ANKARA

Başkentteki cinayet - 4 zanlı tutuklandı - ANKARA

- Çamlıdere'deki cinayet - 4 zanlı tutuklandı - Zanlıların adliyeye girişi ve çıkışıBaşkentteki cinayet - Çamlıdere ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çamlıdere ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Akkaya köyündeki ormanlık alanda 18 Mart'ta bulunan erkek cesedinin, Yenimahalle ilçesinde yaşayan Mehmet Özçelik'e (38) ait olduğu belirlendi.Güvenlik güçleri, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçelerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Özçelik'i öldürdüğü iddia edilen M.K, H.T. ve S.T'yi çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden F.Y. ise Artvin'de yakalandı.İşlemlerinin ardından Kızılcahamam Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akalan Kamera Ormanlı Cinayet 

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