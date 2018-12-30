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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkentte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - ANKARA

Başkentte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - ANKARA

- Kaza yapan araçlardan detaylar - Ambulansta ilk tedavisi yapılan kazazededen görüntü - Kaza yapan bir aracın çekiciye alınması - Yenimahalle'de 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GD 8996 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Alt Geçidi İstanbul istikametinde seyir halindeyken takla attı.Takla atan otomobile çarpmamak için 06 EU 4767 plakalı araç yavaşlarken, bu sırada 06 BFE 113 ile 34 PD 9843 plakalı araçlarlar kazaya karıştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Polis Hastane Trafik Kazası Yavaşlar Polis Ekipleri 

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