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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Video

Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Video

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar - Yaralılara ilk yardım ekiplerinin müdahale etmesi - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi - Tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı tır, Siteler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Sedat Göçeri'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Göçeri, önünde seyreden kardeşi Birol Göçeri yönetimindeki 06 BP 1026 otomobile çarptı.Kaza sonrası Sedat Göçeri'nin kullandığı otomobil refüje çıkarken araçlarda bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Trol 

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