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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte yolların dili ledli ekranlar İzle

Başkentte yolların dili ledli ekranlar İzle

trafik kontrol merkezinden görüntü

Bild Kamera Estetik Trol 

-yollardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafına yerleştirdiği LED’li ekranlarla hem Başkent’in modern ve estetik görünümüne renk katıyor hem de sürücülere yollara ve çalışmalara ilişkin anlık bilgileri aktarıyor. Başkent’teki cadde ve bulvarlar üzerinde 60 ayrı noktaya kurulan LED’li Trafik Bilgilendirme Ekranı ile vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve huzurlu bir kent için her türlü bilgiyi bu ekranlardan paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent yollarına yerleştirdiği Trafik Bilgilendirme Ekranları, Ankaralı sürücülerin yollara ilişkin her türlü bilgiyi sorunsuzca alabildiği özellikleriyle dikkat çekiyor. Yol üzerinde gidilecek bölgeye varış süresinden, önemli gün kutlamaları ve yol durumlarına ilişkin bilgileri (buzlanma, yol çalışmaları ve benzeri uyarılar) aktaran LED ekranlar, Büyükşehir Belediye binasında yer alan tek bir merkezden kontrol ediliyor. Başkentli sürücüler için adeta yolların dili olarak görev yapan LED ekranların dışında 30 ayrı noktaya kurulan dev ekranlar aracılığıyla ayrıca ilçeler ve Büyükşehir Belediyesi hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılıyor. Başkent yollarını 354 ayrı kamerayla gün boyu kontrol eden Büyükşehir Belediyesi, yollardaki tüm gelişmeleri, yoğunluk durumlarını ve yaşanan olumsuzlukları anında tespit ediyor. (JA-
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