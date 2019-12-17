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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Başkentte yoğun sis etkili oldu - ANKARA Video

Başkentte yoğun sis etkili oldu - ANKARA Video

- Yoğun sis - Sisli yollarda ilerleyen araçlar - Sisli yolda yürüyen adamBaşkentte yoğun sis etkili oldu - Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadıANKARA (AA) - Ankara 'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.Gece yarısından itibaren Ankara genelinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü.Sis nedeniyle İstanbul, Eskişehir, Konya ve Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem alırken, kimi güzergahlarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.Trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. - Başkentten sis manzaraları Ankara 'da etkili olan yoğun sis Anıtkabir ve Kocatepe Camii başta olmak üzere başkentin sembol yapılarını çepeçevre sardı.Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Anıtkabir adeta sis içinde kaybolurken, Kocatepe Camii'ndeki sis manzarası da objektiflere de yansıdı.Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güzergah Başkent Objektif 

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