Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte yeni yıl kutlamaları - ANKARA Video

Başkentte yeni yıl kutlamaları - ANKARA Video

- Kızılay Meydanında toplananlar - Meydandaki vatandaşların 2020 için yapılan geri sayım yapması - Kutlamalardan görüntüler - Halay çekenler - Dilek balonlarının uçurulması - Polisin güvenlik önlemleri - Kalabalığın dağılmasıANKARA (AA) - Ankara lılar, 2020 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi'ndeki kutlamalarla girdi.Akşam saatlerinden itibaren meydan ve caddelerde toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe kalabalık gruplar halinde eğlendi. Geri sayarak yeni yıla adım atan vatandaşlar, müzik eşliğinde bir süre eğlendi. Ankara lılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı.Bu arada Vali Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da Kızılay Meydanı'na gelerek, Komuta Kontrol Otobüsü'nden güvenlik kameraları aracılığıyla alınan önlemleri denetledi.

General Kamera Kalaba Alabalık Yeni Yıl 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı