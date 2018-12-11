Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte virajı alamayan minibüs devrildi: 5 yaralı - ANKARA

Başkentte virajı alamayan minibüs devrildi: 5 yaralı - ANKARA

- Ekiplerin kara yolunda devrilen minibüste inceleme yapması - Bir yaralının ambulansın ön kısmında oturması - Devrilen minibüsten çevreye saçılan eşyalar - Karayolunda bekleyen itfaiye aracı ve çekiciBaşkentte virajı alamayan minibüs devrildi: 5 yaralı - Yenimahalle'de devrilen minibüsün altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu istikametine giden Fatih Taş yönetimindeki 06 KSH 50 plakalı minibüs Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde virajı alamayarak devrildi.Kaza sonrası sürücü Fatih Taş ile minibüste bulunan Mahmut Taş, İbrahim Taş, Gülcan Taş ve Yüksel Çelik yaralandı.Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken devrilen minibüsün altında kalan Yüksel Çelik olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın Çevre Yolu istikameti iki şeritli olarak ulaşıma kapanırken, trafik yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İlk Müdahale Hastane İtfaiye Aracı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı