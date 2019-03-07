Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon (2) - ANKARA
- Ekiplerin bir gece kulübüne operasyon düzenlemesi - Üst araması yapılmasıGÜNCELLEME 2 - Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon - Ankara 'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı - İl merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi - Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 241 zanlıdan 150'si yakalandıGÖZALTI SAYISI EKLENDİANKARA (AA) - Başkentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. - Uyuşturucu geliriyle 4 gece kulübü işletiliyorÖrgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunuldu. Örgütün ayrıca çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına özendirdikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri ortaya çıkarıldı.Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı saptandı.
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