Başkentte tütün kaçakçılığı operasyonu İzle

- Polislerin kutuları açması - Gümrük kaçağı nargile tütünü nakliyesi yapan 4 şüpheli, polisin dikkati sonucu yakalandı - Operasyonda, 1 ton 35 kilo nargile tütünü ele geçirildiANKARA (AA) - Gümrük kaçağı nargile tütünü nakliyesi yapan 4 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında 3 kişinin bir araçtan indirdikleri kolileri dükkana taşıdıklarını fark etti.Durumdan şüphelenen ekipler, söz konusu kolileri incelemek üzere dükkanın önüne geldi.Kolilerde ve dükkanda yapılan aramada, 1 ton 35 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar A.H.A, H.A.A, H.A. ve K.A.A'yı gözaltına alındı.Şüpheliler, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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