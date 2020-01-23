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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası kamerada İzle

Başkentte trafik kazası kamerada İzle

kaza anları

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 


- Başkentte yola kontrolsüz çıkan yaya ağır yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşti. Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde kimliği belirlenemeyen bir sürücü cadde üzerinde seyrederken sağ şeritte normal şekilde seyreden servisin kapattığı yoldan kontrolsüz şekilde çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde takla atan ve kısa süre sürüklenen yaya ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (MH-
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