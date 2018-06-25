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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası - ANKARA Video

Başkentte trafik kazası - ANKARA Video

- Başkentte trafik kazası - EGO otobüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Kaza mahallinden detaylar, - Yaralı motosiklet sürücüsü - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesiBaşkentte trafik kazası - EGO otobüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da, belediye otobüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, GMK Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı'na doğru seyir halinde olan 06 EZ 4685 plakalı kurye motosikleti, EGO'ya ait Aktepe - Yeşiltepe hattında görev yapan 06 BT 9714 plakalı otobüse arkadan çarptı.Kazada, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.Sürücü, 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Belediye Otobüsü 112 Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

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