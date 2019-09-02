Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Araçların çekiciye kaldırılıp yüklenmesi - Ankara 'da kontrolden çıkan otomobilin, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, U.K. idaresindeki 06 BV 7087 plakalı otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı istikametine giderken kontrolden çıkarak sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BNU 329 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, sürücü U.K. ile diğer araçtaki 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Karayolları Hastane Trafik Kazası Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı