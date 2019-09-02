Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Araçların çekiciye kaldırılıp yüklenmesi - Ankara 'da kontrolden çıkan otomobilin, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, U.K. idaresindeki 06 BV 7087 plakalı otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı istikametine giderken kontrolden çıkarak sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BNU 329 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, sürücü U.K. ile diğer araçtaki 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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