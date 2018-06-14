Başkentte trafik kazası: 7 yaralı - ANKARA

- Kazaya karışan ambulans ve hafif ticari araçtan görüntülerANKARA (AA) - Başkentte içinde hasta bulunan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinden Ankara 'daki bir özel hastaneye gitmek üzere yola çıkan Şenol Kabasakal idaresindeki 06 PSN 66 plakalı özel ambulans, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi Dumlupınar Bulvarındaki yol ayrımında Yasin Çeken idaresindeki 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.