Başkentte trafik kazası: 5 yaralı - ANKARA

- Başkentte trafik kazası - 5 yaralı - Kaza yerinden genel görüntü - Devrilen servisten detayBaşkentte trafik kazası: 5 yaralıANKARA (AA) - Başkentte işçileri taşıyan servis aracıyla bir minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kordonboyu Caddesi'ndeki yol ayrımında, içinde 12 işçi bulunan Mehmet K. idaresindeki 06 C 2408 plakalı servis aracı, Sakin G'nin kullandığı 06 GSR 58 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın etkisiyle işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yan yattı.Kazada, minibüs sürücüsü Sakin G. ile servis aracındaki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.Minibüs sürücüsü Sakin G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.