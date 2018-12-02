Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - ANKARA İzle

- Kaza yerinden detaylarBaşkentte trafik kazası: 3 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ömer Torunoğlu idaresindeki 06 T 4255 plakalı taksi, Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı.Kazada, Ömer Torunoğlu, Safiye Nur Dereli ve Arife Ege Yiğit yaralandı.Yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalışan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.