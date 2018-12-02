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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - ANKARA İzle

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - ANKARA İzle

- Kaza yerinden detaylarBaşkentte trafik kazası: 3 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ömer Torunoğlu idaresindeki 06 T 4255 plakalı taksi, Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı.Kazada, Ömer Torunoğlu, Safiye Nur Dereli ve Arife Ege Yiğit yaralandı.Yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalışan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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