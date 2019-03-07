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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - ANKARA

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - ANKARA

- Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinden detaylar - Araçlardaki hasardan detaylarBaşkentte trafik kazası: 3 yaralı - Bir otomobilin önce yayaya ardından da park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda Nejla Vardar yönetimindeki 06 AZ 5876 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Nihat Özyurt'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 06 TAG 40 ve 06 RGE 62 plakalı araçlara çarparak durabildi.Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Otomobilin çarptığı yaya ve sürücü Nejla Vardar ile aynı araçta bulunan Emine Aksu yaralandı. Yaralılar, Ankara Şehir Hastanesi kaldırıldı.Kazada ağır yaralan Mustafa Nihat Özyurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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