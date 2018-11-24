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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA Video

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA Video

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Olay yerinden detaylarBaşkentte trafik kazası: 2 yaralı - Ankara - Samsun yolu istikametinde şarampole devrilen araçta sıkışarak yaralanan iki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıANKARA (AA) - Ankara 'da bariyerlere çarpıp şarampole devrilen otomobilde sıkışarak yaralanan iki kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ankara - Samsun çevre yolu istikameti Pursaklar mevkisinde seyreden Koray Ç. idaresindeki 06 LUS 23 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan sürücü Koray Ç. ve Mehmet Akif K. yaralandı.Hurdaya dönen otomobilde sıkışan bu kişiler bir süre mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahsur Kaldı Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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