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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA

- Kaza yapan araçlardan detay - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıBaşkentte trafik kazası: 2 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi Dışkapı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 JPN 29 plakalı otomobile 06 TJB 60 plakalı araç arkadan çarptı.Kaza sonrası 06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis Trafik Kazası Bild 112 Acil Servis 

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