Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - ANKARA Video

- Refüje çarpan araçta oluşan hasar - Ekiplerin yaralı sürücüyü ambulansa götürmesi - Polisin araç çevresinde inceleme yapmasıBaşkentte trafik kazası: 1 yaralı - Ankara 'da kontrolden çıkıp refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hoşdere Caddesi'nden Sokullu istikametine giden M.E.Ç. idaresindeki 06 FP 8180 plakalı araç, Çetin Emeç Caddesi Mesnevi Altgeçidi'ne gelmeden kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Kaza nedeniyle Çetin Emeç Caddesi'nden Sokullu ve Dikmen istikameti yaklaşık 30 dakika süreyle ulaşıma kapandı.Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.