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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

- Kaza yerinden detay - Yaralının taşınmasıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ayrancı istikametine seyir halinde olan Tuncay Kaya idaresindeki 06 4004 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.Kazada yaralanan Kaya, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

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