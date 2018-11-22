Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte 'tombala' operasyonu - ANKARA

Başkentte 'tombala' operasyonu - ANKARA

Başkentte "tombala" operasyonu - ANKARA - Operasyon düzenlenen iş yerinden görüntüler - Şüphelilerin görüntüsüBaşkentte "tombala" operasyonu - Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı.Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı