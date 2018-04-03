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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon - ANKARA

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon - ANKARA

- Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon - Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetten çıkarılışları - Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü oluşturdukları ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen bir grubu teknik ve fiziki takibe aldı.Örgüte liderlik ettiği belirlenen Murat Karakoç'un aracını takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonla Karakoç ve yanında bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobillerinde yapılan aramada, bir kalaşnikof, bu silaha ait şarjörler, üç tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Zanlıların kaçak yollarla temin ettikleri silahların ticaretini yaptıkları öğrenildi.Gözaltına alınan Karakoç, F.D.T ve K.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak Suç Örgütü Silah Kaçakçılığı Pompalı Tüfek Kalaşnikof 

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