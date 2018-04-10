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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA Video

Başkentte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA Video

- Polis ekiplerinin silahlı saldırıda hedef alınan otomobil ve çevresinde inceleme yapmasıBaşkentte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Mamak'ta seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı - Saldırıda yaralanan ve hastanelere kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybettiANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Natoyolu Caddesi Nata Vega Alışveriş Merkezi karşısında İmrahor Mahallesi bağlantı yolunda Veysel K'nin kullandığı 06 FZ 2799 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B'nin yaralandığını belirledi.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K'yi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B'yi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.Yaralılardan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarında bir süre park halinde bulunan otomobilin olay yerinden ayrılmak üzere hareket ettiği sırada silah seslerinin duyulduğu belirlendi.Ekipler yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti.Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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